Le verità di Conceicao: “Milan, che caos in società. Fosse per me..”

Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato della società rossonera: le parole

CONCEICAO MILAN SOCIETA‘ – Un sigaro acceso dal fuoco della rivalsa e dalla gioia dettata dalla conquista della SuperCoppa Italiana a Riyadh, in due big match contro Juventus e Inter. Poi, quella stessa fiamma si è spenta nel corso dei mesi e non è stata alimentata da un ambiente che ha ritenuto ostile, soprattutto a livello societario. A maggio, a margine dell’ultima partita di campionato – e dopo la dolorosa sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna – Sergio Conceicao aveva promesso che avrebbe parlato del proprio congedo dal Milan e da Milanello. Sei mesi dopo, circa, nel corso della nuova avventura in Arabia Saudita, il tecnico lusitano è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha rivelato qualche aneddoto non risparmiando critiche nei confronti della società rossonera. Ecco un estratto delle sue parole:

“Fosse per me, sarei anche rimasto a Milanello. La gestione societaria non era delle migliori, ma non credo si possano muovere critiche nei confronti dell’andamento della squadra. Dal mio arrivo, in poi, il Milan aveva un ritmo da quinto posto e ha conquistato un SuperCoppa a otto giorni dalla mia firma. Siamo arrivati anche in finale di Coppa Italia ed è stato un vero rammarico averla persa. I calciatori erano dalla mia parte, posso assolutamente confermarlo: l’ambiente attorno alla squadra non era positivo”.

Conceicao all’attacco della società: “I calciatori erano con me, ma che caos in dirigenza…”

“Molti calciatori mi hanno inviato dei messaggi, una volta appreso che non sarei rimasto ad allenare a Milanello. Faccio un esempio: dopo la finale contro l’Inter e prima della partita contro il Cagliari, qualche giorno dopo, si parlava già del mio sostituto. Sarei rimasto volentieri, malgrado tutto, ma con diversi cambiamenti. Ma so già che tornerò ad allenare in Serie A, prima o poi”, ha chiosato Conceicao.