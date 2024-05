Cresce l’entusiasmo per la finale di Europa League, che quest’anno mette a confronto due squadre che hanno saputo sorprendere e entusiasmare nel corso del torneo: l’Atalanta e il Bayer Leverkusen.

Il match si disputerà il 22 maggio alle ore 21.00 nella Dublin Arena di Dublino, stadio in grado di accogliere oltre 50.000 spettatori. L’evento è attesissimo dai tifosi delle due squadre, come dimostrano le quote atalanta – leverkusen, che lasciano preannunciare un incontro equilibrato dal risultato imprevedibile.

L’atto finale di questo duello che promette grande spettacolo è molto atteso anche dal resto dei fanatici del calcio, impazienti di seguire da vicino le sorti dei due rivali che si contendono il trofeo. E c’era da aspettarselo, considerando che negli anni le finali di Europa League hanno sempre regalato momenti di calcio di grandissima qualità.

Intanto, per stuzzicare un po' l'appetito, ripercorriamo insieme alcune delle finali di Europa League che sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi per via della grande emozione che hanno saputo generare.

Il 3-0 di Inter vs. Lazio nel 1998

Una finale tutta italiana, con un Inter fortissimo in cui brillavano stelle come Zanetti, Zamorano e Ronaldo, che riuscì a conquistare il suo terzo titolo battendo la Lazio di Eriksson con un nettissimo 3-0.

Il 5-4 di Liverpool vs. Alavés nel 2001

Un match davvero epico quello tra Liverpool e Alavés, che rimarrà nei libri della storia del calcio. Il Liverpool sembrava destinato a dominare dopo essersi portato in vantaggio di due gol nei primi 15 minuti di gioco. Tuttavia, la partita fu segnata da un continuo ribaltarsi del punteggio, con un grande recupero da parte dell’ Alavés.

L’autorete di Geli durante i supplementari, a solo 4 minuti dai rigori, inclinò definitivamente il risultato a favore dei Reds, che coronarono quella pazza partita con un 5-4.

Il 3-2 di Porto vs. Celtic nel 2003

Una match che durante la prima parte sembrava presagire la vittoria del Porto. Al Celtic bastarono solo 10 minuti, tra il 45′ e il 57′, per portare il punteggio al 2-2. Alla fine, la squadra portoghese vinse con un 3-2 ai supplementari, grazie all’epico gol di Derlei al 115′.

Il 3-1 di Siviglia vs. Liverpool nel 2016

Quella del 2016 fu una partita davvero emozionante, con un Siviglia che riuscì a ribaltare il risultato nella seconda metà dell’incontro, confermando il suo status di “Re dell’Europa League” dopo aver vinto tre titoli di fila – cosa mai successa prima – tra il 2014 e il 2016.

Il 4-1 di Chelsea vs. Arsenal nel 2019

Un altro momento indimenticabile è stato il trionfo del Chelsea nel 2019. La finale, giocata a Baku contro l’Arsenal, vide i Blues dominare il match con un netto 4-1. Una vittoria che non solo confermò la superiorità del Chelsea in quella stagione ma segnò anche un momento importante per il manager Maurizio Sarri, che conquistò il suo primo trofeo proprio con il club londinese.

Ogni finale di Europa League ci ricorda che nel calcio, la passione e l’impegno possono portare a risultati straordinariamente imprevedibili. Aspettiamo quindi con trepidazione di conoscere la prossima pagina della storia calcistica che verrà scritta sul campo di Dublino.