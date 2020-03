Lazio Zarate: “Un errore lasciare Roma, ero un idolo”

LAZIO ZARATE – Intervistato dal giornale argentino “Clarin“, Mauro Zarate ricorda con nostalgia il periodo alla Lazio. L’attaccante milita ora tra le fila del Boca Juniors, e in Italia ha vestito anche le maglie di Inter e Fiorentina.

Dopo una eccellente prima stagione in biancoceleste (2008/2009), il giocatore non era più riuscito a ripetersi. Di qui l’addio al club di Lotito e il cambio di diversi club.

Queste le sue parole: “Mi sono pentito di aver lasciato la Lazio. Così come mi sono pentito di aver mollato con West Ham e Fiorentina. L’errore più grande è stato andare via da Roma come idolo. Dopo quello sbaglio, in Inghilterra sono tornato a giocare su buoni livelli. Ho deciso però di lasciare perché non mi piaceva la posizione in cui mi facevano giocare in campo. La gente mi amava moltissimo“.

LAZIO ZARATE – Prosegue: “Sono andato alla Fiorentina, mi sono guadagnato un posto da titolare e giocato su buoni livelli. Poco dopo mia moglie Naty si è ammalata e l’allenatore non mi ha compreso (Paulo Sousa, ndr). Mi sono bloccato senza riuscire a far fronte alla situazione. Sapevo che il tecnico sarebbe andato via da lì a 3 mesi, ma non ho resistito. Ho mollato anche se non volevo“.