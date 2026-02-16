Lazio, Zaccagni verso il rientro: il piano di Sarri

Il recupero del capitano

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Lazio è chiamata a reagire in Serie A. All’orizzonte c’è il Cagliari, gara che può segnare un passaggio importante anche sul piano emotivo. E per Maurizio Sarri potrebbe arrivare una notizia attesa: il ritorno di Mattia Zaccagni.

Il capitano biancoceleste è fermo per una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, accusata prima della sfida con il Genoa. Uno stop che ha tolto imprevedibilità e leadership alla manovra offensiva. Ora, però, le sensazioni sono incoraggianti. Zaccagni sta accelerando nel percorso riabilitativo e il rientro contro il Cagliari è una possibilità concreta.

La strategia verso la Coppa Italia

L’idea di Sarri è chiara: reinserire il numero dieci gradualmente, senza forzature. Qualche minuto contro il Cagliari, ulteriore spazio contro il Torino, per poi arrivare nelle migliori condizioni all’andata della semifinale di Coppa Italia ancora contro l’Atalanta, in programma il 4 marzo.

Quella sfida rappresenta uno snodo cruciale della stagione. La Lazio si gioca una fetta consistente delle proprie ambizioni europee. Ritrovare Zaccagni al massimo significa recuperare qualità nell’uno contro uno, equilibrio tattico e una guida tecnica nei momenti chiave.