Lazio, Zaccagni: “Sarri motivatore, i tifosi danno tanto, stiamo venendo fuori. La Nazionale…”

Mattia Zaccagni ha parlato nell’intervista Sky Sport dove ha ripercorso l’ultimo periodo con la Lazio oltre ad un commento sulla Nazionale. Le dichiarazioni principali del trentenne ora capitano biancoceleste:

“Una stagione particolare, partita con più di qualche difficoltà ma siamo stati bravi a rimanere uniti, molto bravo anche il mister che ha trasmetto la sua mentalità e adesso si sta vedendo il lavoro di mesi.

Non facile trovare quell’alchimia giusta per affrontare anche le difficoltà viste a Parma quando siamo rimasti in nove; è un motivatore e ti porta a dare tutto, cerchiamo di dare il massimo e riusciamo a riportare in campo quello che facciamo durante la settimana“.

Zaccagni aggiunto: “I tifosi della Lazio ti danno veramente tanto, percepisci la storia.

Il 2026? Calcisticamente parlando spero di dare più gioie possibili ai tifosi, lo meritiamo noi e anche loro, stiamo diventando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è qualcosa di gratificante.

La Nazionale andrà al Mondiale? Ce la meritiamo, sono sicuro che le due partite dei playoff andranno bene come devono andare.

Gattuso ci ha dimostrato di essere un nostro amico prima di allenatore, in campo poi fa un grandissimo lavoro, anche per questo sono sicuro andremo ai Mondiali“.

La Lazio chiuderà l’anno sabato 27 dicembre, trasferta sul campo dell’Udinese per poi iniziare il nuovo anno con due match casalinghi, avversari Napoli e Fiorentina.