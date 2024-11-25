Lazio, Zaccagni: “La classifica? La guardiamo e ci stimola”

LAZIO ZACCAGNI – Ricevuto il Premio Beppe Viola Salone d’Onore del CONI di Roma, Mattia Zaccagni ha parlato alle persone presenti all’importante evento.

Così l’ala della Lazio, capitano della squadra biancoceleste: “Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, cerca ogni giorno di spronarci per dare il massimo e lo si sta vedendo sia in Italia che in Europa. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro“.

LAZIO ZACCAGNI – Prosegue: “Ho sempre detto di essere onorato di essere il capitano di questa squadra, un gruppo con valori, con ragazzi giovani e talentuosi e noi vecchi dobbiamo metterli sulla strada giusta per farli rendere al meglio“.

Di seguito: “La classifica? La guardiamo, non possiamo dire di no. La guardiamo e ci fa piacere, ci stimola a fare ancora meglio. Siamo tante là in alto, cercheremo di restare attaccati alle prime per poi giocarcela. Sto passando un bellissimo momento e sono contento, ma la cosa migliore è la squadra. Chi gioca, gioca: abbiamo 22 titolari, questa è una buona base per un gruppo che può fare grandi cose. Sono sopreso? No, perché vedo lavorare i ragazzi in settimana. Lavoriamo tanto e bene, il mister è bravo a darci indicazioni giuste ed il lavoro della settimana ci sta ripagando“.

