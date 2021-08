Mattia Zaccagni dall’Hellas Verona alla Lazio: si attende solo l’ufficialità per il giocatore, in passato accostato al Napoli ora prossimo biancoceleste dopo l’accordo economico trovato negli ultimi minuti. Il Verona sta cercando di concludere per Caprari dalla Sampdoria, individuato come giusto sostituto.

[AGGIORNAMENTO 19.37]: Il club veneto in una nota “comunica di aver acquisito da U.C Sampdoria – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive di Gianluca Caprari, 28enne attaccante romano, che ha scelto il 10 come numero di maglia“.

[AGGIORNAMENTO 19.55]: in una seconda nota, “comunica di aver ceduto a S.S. Lazio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Zaccagni.

Nel contesto dell’operazione, il 26enne centrocampista offensivo di Bellaria ha prolungato di un anno la durata del proprio contratto“.

