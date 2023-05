Lazio, Zaccagni ad un passo dal rinnovo – L’inattesa qualificazione della Lazio alla prossima Champions League è merito, soprattutto, di un giocatore che quest’anno è stato il vero trascinatore della compagine guidata da Maurizio Sarri, ovvero Mattia Zaccagni. Per la prima volta nella sua carriera, infatti, l’ex Verona ha toccato la doppia cifra in stagione e il suo apporto alla causa biancoceleste è stato immenso grazie soprattutto a gol pesantissimi come, ad esempio, quello determinante nel derby Capitolino.

Lazio, Zaccagni ad un passo dal rinnovo – Il giocatore è arrivato a Roma nel del 2021 per 9 milioni tra parte fissa e bonus, Zaccagni ha un contratto fino al 2025 da 1,9 milioni di euro a stagione. Adesso la Lazio ha la fortissima volontà di blindarlo ancora per lungo tempo e per farlo, come riportato da “Calciomercato.com“, avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 97. Il giocatore, dal suo canto, grazie soprattutto a questa tanto inaspettata qualificazione in Champions, vorrebbe continuare tra le fila laziali con Lotito che presto proporrà un prolungamento contrattuale con importante aumento di ingaggio. Il matrimonio tra Mattia Zaccagni e la La Lazio quindi, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato a continuare ancora per molti anni.

LEGGI ANCHE: