RINNOVI LAZIO – La vittoria nel derby ed il secondo posto in classifica hanno dato grande entusiasmo alla Lazio, ora pronta a tutto nel rush finale per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. La dirigenza biancoceleste, intanto, è al lavoro sul fronte rinnovi, per cercare di blindare alcuni dei suoi pilastri.

LAZIO, VICINI I RINNOVI DI FELIPE ANDERSON, ZACCAGNI E CATALDI

E’ il caso, come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, di Felipe Anderson, Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni, tre giocatori imprescindibili per Maurizio Sarri. I primi due sono i più vicini alla scadenza, fissata per Giugno 2024. Per entrambi è pronto un prolungamento fino al 2027 con un leggero aumento degli ingaggi, da 2 a quasi 3 per il brasiliano e da 1,1 a circa 1,5 per l’italiano.

L’uomo del momento è invece Zaccagni. L’ex Verona, ulteriormente galvanizzato dal gol vittoria nel derby, sta vivendo la stagione migliore della sua carriera, nonostante la mancata convocazione in Nazionale. L’attaccante è legato alla Lazio fino al 2025, ma anche per lui è pronta un’estensione per altri due anni, con uno stipendio che arriverà vicino ai 3 milioni di euro annui.

LEGGI ANCHE: