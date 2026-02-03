Lazio-Vecino, ufficiale il Celta Vigo: dopo tanta Italia, l’avventura spagnola
Lazio, Vecino © foto Stefano D’Offizi
Breve comunicato della Lazio che saluta Matías Vecino: il calciatore, dopo tanti anni in Italia tra Fiorentina, breve parentesi nel Cagliari, Empoli ed Inter, arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 si trasferisce al Celta Vigo dopo 128 presenze e 13 gol.
La squadra galiziana è al momento settima in Liga, in scia di Espanyol e Betis, rispettivamente sesta e quinta.
La Lazio ringrazia il trentaquattrenne centrocampista uruguaiano per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.