LAZIO VECINO – Nuovo colpo in arrivo per la Lazio. Come riporta Calciomercato.com, è ad un passo la fumata bianca tra i biancocelesti e Matias Vecino, centrocampista uruguaiano svincolatosi dall’Inter lo scorso Giugno.

LAZIO, VECINO AD UN PASSO: FIRMERA’ UN TRIENNALE A 2 MILIONI A STAGIONE

Nella giornata di ieri, la Lazio ha raggiunto l’intesa con l’entourage del giocatore per un contratto triennale con opzione per il quarto a 2 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Adesso le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli relativi alle commissioni, dopo i quali l’ex Fiorentina potrà atterrare nella Capitale. Vecino andrà ad aggiungere esperienza ad un reparto di qualità e puntellato soprattutto dall’arrivo di Marcos Antonio.

