Lazio Mercato – Dopo l’ultima stagione difficile vissuta sotto la guida tecnica di Sarri prima e Tudor poi, la Lazio programma la prossima stagione dove servirà un mercato mirato a colmare le lacune della rosa. Secondo Il Messaggero sarebbero vari i colpi di mercato in arrivo.

Trattative col Verona – I primi dovrebbero giungere dal Verona dove il tecnico Baroni ha lavorato nell’ultima stagione. I due giocatori in questione sono Noslin e Cabal: la distanza al momento è sulla valutazione dei due calciatori dato che l’Hellas chiede 25 milioni totali più una percentuale sulla futura rivendita, mentre la Lazio non vorrebbe superare i 20 milioni più bonus (magari inserendo Akpa Akpro nella trattativa). Per ragioni di bilancio il Verona dovrebbe chiudere queste due cessioni entro il 30 Giugno, si tratta.

Lazio, vari colpi di mercato in arrivo

Colpo serbo – Lotito è alla ricerca anche di un calciatore di qualità in grado di sostituire Luis Alberto e il profilo individuato è quello di Lazar Samardzic, classe 2002 attualmente impegnato all’Europeo con la Serbia. L’Udinese chiede 20 milioni più bonus mentre la Lazio vorrebbe inserire uno tra Cancellieri e Basic nell’affare per abbassare le richieste di Pozzo: non è escluso che le due società possano parlare anche del difensore Bijol.

