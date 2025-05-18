 Salta al contenuto

Lazio valuta Junior Firpo: summit a Formello con gli agenti

Cristiano Abbruzzese
Junior Firpo

Contatti avviati tra Lazio e Firpo: primi segnali di interesse

La Lazio ha avviato i primi contatti concreti per l’ingaggio di Junior Firpo, terzino sinistro che si svincolerà dal prossimo 1 luglio dopo l’esperienza in Championship con il Leeds United. Il giocatore classe 1996, reduce da una stagione da titolare con 32 presenze, è finito nel mirino del club biancoceleste per rinforzare le corsie difensive in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Summit a Formello con You First

Secondo fonti vicine alla dirigenza, nei giorni scorsi si è svolto un incontro preliminare a Formello tra i dirigenti della Lazio e i rappresentanti dell’agenzia You First, che cura gli interessi sia di Firpo sia di Luis Alberto. Durante il summit, il profilo del laterale dominicano è stato esaminato attentamente, anche alla luce della sua esperienza in Liga con il Barcellona e della sua adattabilità tattica.

Condizioni legate a Pellegrini e Tavares

L’eventuale arrivo di Firpo dipenderà dalle uscite. Le posizioni di Luca Pellegrini e Nuno Tavares sono ancora da chiarire e rappresentano un ostacolo nella definizione dell’operazione. Entrambi i giocatori sono in bilico e la loro permanenza potrebbe escludere nuovi innesti in quel ruolo.

Concorrenza europea e possibile ritorno in Liga

Oltre alla Lazio, anche il Milan e l’Atlético Madrid hanno manifestato interesse per Junior Firpo. Un ritorno nella Liga spagnola resta un’ipotesi concreta, favorita da ragioni personali e ambientali. La dirigenza biancoceleste, con Claudio Lotito e Angelo Fabiani, continua a valutare con attenzione i prossimi passi, senza affrettare decisioni. La trattativa resta aperta.

