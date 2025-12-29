Lazio, Valentin Castellanos nel mirino di Leeds e Flamengo

Lazio valuta offerte per Castellanos

Il 27enne attaccante argentino Valentin Castellanos è al centro di indiscrezioni di mercato. Dopo essere stato escluso dall’undici titolare per scelta tecnica nell’ultimo match contro l’Udinese, il giocatore sta valutando la prospettiva di un trasferimento. In questa stagione di Serie A, ha collezionato 11 presenze con 2 gol e 3 assist, mostrando comunque la sua capacità di incidere in fase offensiva.

Leeds United interessato

Il Leeds United ha avviato contatti con la Lazio per sondare la disponibilità di Castellanos. Il club inglese cerca un attaccante pronto ad adattarsi subito alla Premier League e a garantire contributi immediati in zona gol, caratteristiche che l’argentino ha dimostrato in Italia.

Flamengo non molla la presa

Parallelamente, il Flamengo continua a monitorare la situazione. Il direttore sportivo del club brasiliano ha smentito una proposta ufficiale di 25 milioni di euro, mentre fonti recenti indicano che la Lazio valuta il cartellino tra i 30 e i 40 milioni. Un’offerta di 22,5 milioni avanzata dal club carioca è stata considerata insufficiente.

Situazione contrattuale e prospettive

Castellanos è legato alla Lazio fino a giugno 2028. L’attuale fase di mercato sarà determinante per il futuro dell’attaccante, con il club biancoceleste pronto a valutare le migliori opzioni tra proposte italiane e internazionali, bilanciando esigenze sportive ed economiche.