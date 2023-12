Mercato Lazio: la dirigenza capitolina starebbe monitorando da mesi le prestazioni di Nicolás Valentini, centrale argentino del Boca Juniors

Diciotto gol subiti in sedici partite, più di una rete ogni novanta minuti: il complicato cammino della Lazio in Serie A parte da dietro, con una fase difensiva che sta mostrando fin troppe lacune in questa delicata fase della stagione. Nel corso dell’ultima sfida all’Inter, nel posticipo di domenica sera, un sesquipedale errore di Marusic ha spianato la strada verso la gloria di Lautaro Martinez, ma le criticità emerse in stagione non devono limitarsi ad errori dei singoli, quanto di reparto. Certo, l’infortunio muscolare occorso a Romagnoli, non consente alla retroguardia biancoceleste di beneficiare di molte di quelle certezze che, il numero 13, attribuisce a tutto il reparto.

Per ovviare qualche prestazione non all’altezza dei sostituti chiamati a infondere sicurezze alla terza linea, la società capitolina potrebbe sondare il mercato invernale alla ricerca del profilo migliore per la retroguardia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la dirigenza biancoceleste avrebbe individuato in Nicolás Valentini, centrale in forza al Boca Juniors, un nome spendibile per l’imminente sessione invernale in relazione ai possibili costi dell’operazione. Il classe 2001 ha l’accordo in essere con gli argentini in scadenza tra un anno esatto, nel dicembre 2024 e, di conseguenza, il Boca sarà privo di potenza contrattuale nel momento in cui siederà al tavolo con gli interlocutori. Tra questi ultimi, rientrerebbe proprio la Lazio, che monitora le prestazioni del centrale argentino da tempi non sospetti.

Lazio, un rinforzo in difesa è la priorità: radar su Valentini del Boca

La richiesta del club argentino si attesterebbe intorno ai 10 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria ma è evidente che, Lotito, potrà strappare condizioni economiche molto più favorevoli. La voglia dello stesso difensore di misurarsi in un altro contesto, potrebbe fare la differenza. Cresciuto nel Sarmiento in qualità di regista, Valentini si consacra a livello nazionale da centrale difensivo: nel 2023, il ventiduenne ha messo a referto ben quaranta presenze stagionali impreziosite da una rete all’Independiente. La concorrenza sarebbe folta avrebbe avuto modo di visionare le qualità del giovane argentino nel corso dell’ultima Copa Libertadores, persa in finale contro il Fluminense di Marcelo.