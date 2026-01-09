Lazio, ufficiale Taylor: arriva dall’Ajax

Ufficiale il colpo a centrocampo della Lazio

La S.S. Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Kenneth Ina Dorothea Taylor, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoceleste. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrocampista olandese lascia l’AFC Ajax e approda in Serie A, pronto a raccogliere un’eredità pesante in mezzo al campo. Il club capitolino lo ha annunciato con una nota chiara e diretta, confermando l’acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino.

Il profilo di Taylor e la scelta tecnica

Classe 2002, Taylor arriva a Roma come sostituto designato di Guendouzi, portando dinamismo, qualità nel palleggio e una notevole intelligenza tattica. Cresciuto nel vivaio dell’Ajax, ha maturato esperienza internazionale e un’abitudine naturale a gestire i ritmi della partita. La Lazio punta su di lui per dare equilibrio e continuità alla propria manovra, inserendo un profilo giovane ma già strutturato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le prime parole in biancoceleste

L’impatto emotivo è stato immediato. “Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. La Lazio è un club molto grande, qui è tutto bellissimo e non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Taylor. Un passaggio anche sul numero di maglia: “Il 24? L’ho scelto per Kobe Bryant”.

Un innesto chiave per la stagione

Con questo acquisto, la Lazio aggiunge un tassello centrale al proprio progetto tecnico. Taylor rappresenta un investimento sul presente e sul futuro, con l’obiettivo di garantire solidità e personalità al centrocampo biancoceleste nella stagione in corso.