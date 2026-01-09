Lazio, ufficiale il rinnovo di Marusic: il comunicato

Foto © Stefano D’Offizi

Non solo Ratkov e Taylor. Oltre al calciomercato in entrata infatti, la Lazio sta pensando anche a trattenere i nomi ritenuti importanti per dare continuità al progetto e la società ha trovato l’accordo con Adam Marusic per proseguire insieme.

Il terzino montenegrino ha già posto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori biancocelesti almeno fino al 2028, con opzione di rinnovo per il 2029.

UFFICIALE, MARUSIC RINNOVA CON LA LAZIO FINO AL 2029: LA NOTA DEL CLUB

Così il club capitolino ha ufficializzato il rinnovo del proprio giocatore:

“La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029.

Difensore abile nel ricoprire varie posizioni esterne, nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha offerto prestazioni positive caratterizzate da uno speciale senso di abnegazione e appartenenza. Con 334 presenze collezionate nell’arco di nove stagioni, coronate da 15 reti e 17 assist, è il calciatore con più apparizioni con l’aquila sul petto dell’attuale rosa.

Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

