Lazio, tutto su Perez. E occhio a Mendes e Schurrle

Biancocelesti vicinissimi all’attaccente dell’Arsenal, in quest’ultima stagione al Deportivo La Coruna, operazione da 6 milioni. Sempre più lontano Alejandro Gomez

La Lazio ha individuato l’obiettivo di mercato numero uno: Lucas Perez, fantasista – ma impiegabile anche come ataccante – dell’Arsenal. Secondo “La Gazzetta dello Sport“, il giocatore di 29 anni andrebbe a esercitare il ruolo di vice di Ciro Immobile, e avrebbe addirittura superato nelle preferenza Wesley del Bruges.

Alcuni giorni fa Perez sembrava un obiettivo per sostituire Felipe Anderson, ma ora la situazione è chiarita. La trattativa con i londinesi, scrive il quotidiano milanese, sarebbe ben avviata, e i biancocelesti, che avrebbero già l’ok dello stesso Perez, sborserebbero 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda il sostituto di Felipe Anderson, si allontana Alejandro Gomez dell’Atalanta, poiché i bergamaschi continuerebbero a chiedere 15 milioni, contro i 10 che la Lazio sarebbe disposta a offrire. Gli ultimi nomi accostati alla squadra di Simone Inzaghi sono Wesley, brasiliano di 26 in forza al Lille, che vorrebbe almeno 20 milioni, e André Schurrle, in uscita dal Borussia Dortmund. Sul giocatore tedesco ci sarebbero anche Crystal Palace e Fulham.