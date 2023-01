Luca Pellegrini alla Lazio, ci siamo. Come riportato da Sky Sport è tutto fatto per il ritorno dell’esterno nella Capitale. Dopo il prestito in Germania all’Eintracht, l’ex Roma e Cagliari è pronto a tornare in Italia.

LAZIO, TUTTO FATTO PER PELLEGRINI: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

La Juventus, proprietaria del cartellino del terzino, sta discutendo in questi minuti con l’Eintracht la risoluzione dell’accordo siglato in estate. Una volta sistemato questo ultimo passaggio, la trattativa potrà chiudersi in maniera ufficiale. Il giocatore arriva alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Un affare sbloccato nonostante non sia ancora uscito Fares, inizialmente la condizione necessaria per chiudere l’affare Pellegrini. L’algerino, infatti, è cercato in Turchia, dove il calciomercato chiuderà tra circa una settimana, motivo per cui il giocatore potrà essere piazzato anche nei prossimi giorni.

