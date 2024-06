LAZIO WIEFFER AMRABAT PAVLIDIS – Sono ore complicate in casa Lazio. Oltre al sicuro addio di Luis Alberto, a sorpresa i biancocelesti hanno salutato anche Daichi Kamada, che firmerà col il Crystal Palace.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor avrebbe rivolto delle richieste specifiche alla dirigenza.

LAZIO WIEFFER AMRABAT PAVLIDIS – Così scrive la Rosea: “[…] Fra i giocatori che piacciono c’è Mats Wieffer, centrocampista 24enne del Feyenoord. L’olandese è stato trattato dal club già un anno fa. La Lazio studia anche un piano per arrivare a Sofyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United. Per prenderlo serviranno non meno di 15 milioni, che i biancocelesti potrebbero reperire anche attraverso qualche cessione.

Oltre a Luis Alberto (in trattativa con l’Al Duhail) anche Guendouzi potrebbe partire di fronte a una buona offerta. Tudor ha però chiesto anche un attaccante che possa fare il titolare: piace Dia, della Salernitana, che però preferirebbe la Premier League. Il sogno è Pavlidis (di proprietà dell’Az), ma arrivarci, benché sia in scadenza nel 2025, non è semplice. Il club sa che su alcune delle richieste di Tudor dovrà cedere“.

