LAZIO ALEXSANDER – Nonostante nel mercato di Gennaio negli ultimi anni nella Capitale non ci siano mai stati i fuochi d’artificio, la Lazio vuole cercare di regalare qualche rinforzo a Sarri per centrare il piazzamento Champions, ora distante solo un punto, per il secondo anno consecutivo.

LAZIO, TRATTATIVA COL FLUMINENSE PER ALEXSANDER

Come riportato da Sky Sport, è in corso una trattativa tra i biancocelesti ed il Fluminense per Alexsander, mediano classe 2003. La richiesta economica dei brasiliani è di 15 milioni di euro, pretese che la Lazio cercherà in queste ore di abbassare. Alexsander è considerato in patria uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano: la Lazio ha messo gli occhi su di lui e dopo aver perso Basic proverà ad aggiungere forze fresche al suo centrocampo.

LEGGI ANCHE: