Lazio su Sebastian Szymański: offerta al Fenerbahçe

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Maggio 2025 · Aggiornato il 16 Maggio 2025

Szymański nel mirino della Lazio: trattativa in corso con il Fenerbahçe

Secondo quanto riportato dal media turco Sabah, la Lazio avrebbe avviato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Sebastian Szymański, centrocampista polacco attualmente in forza al Fenerbahçe. Il club biancoceleste avrebbe presentato un’offerta complessiva pari a 15 milioni di euro per il calciatore, che vanta 43 presenze con la Nazionale polacca.

Il polacco gradisce la destinazione romana

Nonostante un contratto in vigore con il Fenerbahçe fino al 30 giugno 2027, vi sono forti segnali che Szymański possa non onorarlo fino alla scadenza naturale. Il giocatore, infatti, avrebbe manifestato interesse per la destinazione romana, attratto dalla possibilità di disputare la prossima edizione della UEFA Champions League, obiettivo al quale la Lazio sta ancora lottando per accedere.

Strategia di rinnovamento per il Fenerbahçe

Il club di Istanbul, attualmente impegnato in una fase di ricostruzione della rosa, sarebbe disposto a valutare la cessione dei propri elementi più richiesti, con l’intento di reinvestire sul mercato. In questo contesto, la possibile partenza di Szymański rappresenterebbe un’operazione economicamente vantaggiosa per il club turco, che potrebbe capitalizzare sull’interesse internazionale per il calciatore.

Profilo tecnico e prospettive future

Classe 1999, Szymański è un centrocampista moderno, capace di ricoprire più ruoli nella mediana grazie alla sua visione di gioco, capacità di inserimento e qualità nel palleggio. La Lazio, alla ricerca di rinforzi per il reparto centrale, vede in lui un potenziale titolare in grado di elevare il tasso tecnico della squadra.

L’evoluzione della trattativa sarà determinante per definire il futuro del talento polacco in vista della prossima stagione.

