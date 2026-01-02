Lazio su Raspadori, sfida alla Roma: derby di mercato acceso

Derby di mercato: la Lazio irrompe su Raspadori

Il mercato accende il derby della Capitale. Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, è diventato il terreno di scontro tra Roma e Lazio. I giallorossi hanno mosso i primi passi: il ds Frederic Massara ha trovato un’intesa con il club spagnolo per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

La mossa biancoceleste e l’effetto Castellanos

Nel momento più delicato della trattativa si è inserita la Lazio. La possibile cessione di Valentín Castellanos al West Ham garantirebbe liquidità immediata, utile per ribaltare lo scenario. L’idea è chiara: presentarsi dall’Atletico Madrid con una proposta cash per l’acquisto del cartellino, evitando formule complesse e accelerando i tempi.

Il fattore Sarri e il ruolo del giocatore

A fare la differenza potrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano vede in Raspadori un attaccante mobile, capace di muoversi tra le linee e di interpretare più ruoli offensivi, sulla scia di quanto fatto con Dries Mertens. Un argomento tecnico forte, che potrebbe pesare nella scelta del calciatore.

Roma avanti, ma il tempo stringe

La Roma resta in vantaggio, ma l’accordo con l’entourage non è ancora totale. Raspadori, con appena 400 minuti stagionali, cerca spazio e centralità. La Serie A lo richiama. E il derby, questa volta, si gioca fuori dal campo.