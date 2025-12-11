Lazio su Raspadori: contatti avviati, idea Insigne per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Lazio al lavoro per rinforzare l’attacco

La Lazio è pronta a intervenire sul mercato di gennaio dopo una sessione estiva che non ha portato le risposte desiderate. La dirigenza, guidata dal presidente Claudio Lotito, sta valutando diversi profili offensivi per alzare il livello della rosa nella seconda parte della stagione. Il nome più seguito è quello di Giacomo Raspadori, oggi all’Atletico Madrid.

Il venticinquenne attaccante italiano, arrivato in Spagna nell’agosto 2025, sta vivendo mesi complessi. In Liga ha raccolto dieci presenze senza trovare il gol, registrando un solo assist. Numeri che, uniti alla necessità di maggiore continuità, potrebbero aprire alla possibilità di un trasferimento.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Raspadori osservato anche dalla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la Roma segue con attenzione Raspadori. Il valore di mercato indicato da Transfermarkt, venticinque milioni, rappresenta una base di partenza chiara, ma la formula potrebbe fare la differenza. La Lazio sta studiando una proposta sostenibile che consenta di superare la concorrenza.

Insigne alternativa di esperienza

Nel frattempo, resta viva l’idea Lorenzo Insigne, attualmente svincolato. L’ex capitano del Napoli è stato valutato come possibile innesto a costo zero, una soluzione che garantirebbe tecnica ed esperienza in un momento chiave della stagione. Le prossime settimane saranno decisive: tra ambizione e necessità, la Lazio vuole presentarsi al mercato con idee chiare e obiettivi raggiungibili.