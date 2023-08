LAZIO SU LLORIS – Dopo il “NO” di Handanovic per un improbabile quanto romantico ritorno in biancoceleste, le attenzioni della Lazio si sono concentrate su Hugo Lloris, leggenda francese in uscita dal Tottenham dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario.

Il classe 1986 avrebbe strizzato l’occhio alla Lazio che supererebbe in appetibilità le proposte di Fiorentina e Al-Hilal, anche loro interessate al portiere transalpino.

Lazio su Lloris: può arrivare l’esperto portiere francese

Il contratto che lo lega ai londinesi scade nel 2024, ma un’uscita anticipata renderebbe più leggero il monte ingaggi del Tottenham.

Lloris rappresenterebbe la giusta alternativa a Provedel per Maurizio Sarri e regalerebbe una buona dose di esperienza alla Lazio in vista della prossima Champions League.

Contando anche gli arrivi ormai imminenti di Rovella e Pellegrini, non si può certo dire che il presidente Claudio Lotito sia rimasto con le mani in mano.

