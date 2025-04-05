Lazio su Kike Pérez: colpo estivo per rinforzare il centrocampo?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Aprile 2025 · Aggiornato il 5 Aprile 2025

Crescente interesse della Lazio per il centrocampista spagnolo

La Lazio ha messo gli occhi su Kike Pérez, centrocampista classe 1995 attualmente in forza al Venezia. L’interesse del club biancoceleste si è intensificato dopo la brillante prestazione del giocatore spagnolo proprio contro i capitolini, il 22 febbraio scorso. Fonti vicine alla trattativa confermano che ci sono stati contatti tra le parti nei mesi recenti, a testimonianza di un concreto apprezzamento da parte della società guidata da Claudio Lotito.

L’impatto immediato di Kike Pérez in Serie A

Dopo aver lasciato il Real Valladolid a gennaio, con ancora sei mesi di contratto, Kike Pérez si è ambientato rapidamente nel campionato italiano. Con il Venezia, sotto la guida tecnica di Eusebio Di Francesco, ha dimostrato sin da subito qualità tecniche e tattiche di rilievo, divenendo in breve tempo una pedina fondamentale nello scacchiere della squadra lagunare. I suoi numeri lo collocano tra i migliori del club in diverse statistiche, confermando il suo valore anche in ottica futura.

Prospettive future e un’estate potenzialmente decisiva

Con i suoi 28 anni, Kike Pérez si trova in un momento determinante della sua carriera; la possibilità di approdare alla Lazio rappresenterebbe un salto significativo sia in termini di ambizione che di visibilità. La dirigenza biancoceleste, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, sembra considerare lo spagnolo un profilo adatto per dare profondità e qualità al centrocampo. L’estate potrebbe dunque rivelarsi decisiva per l’approdo di Pérez nella Serie A ad alti livelli.

