Lazio su Ioannidis: occasione di mercato grazie alla Champions

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Aprile 2025 · Aggiornato il 26 Aprile 2025

La Lazio riaccende l’interesse per Fotis Ioannidis

La Lazio è nuovamente sulle tracce di Fotis Ioannidis in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il centravanti greco, attualmente in forza al Panathinaikos, era già stato monitorato nel 2024, ma allora la richiesta economica del club ateniese – vicina ai 30 milioni di euro – aveva costretto i biancocelesti a defilarsi. Oggi, il contesto appare radicalmente cambiato: il prezzo di Fotis Ioannidis sarebbe sensibilmente sceso, riaprendo scenari interessanti.

Il rendimento dell’attaccante nella stagione in corso parla di 11 reti messe a segno in 40 presenze ufficiali, un bottino che conferma il suo valore e il suo potenziale. Inoltre, il calciatore ha manifestato entusiasmo all’idea di approdare in Serie A, considerandolo un passo fondamentale per la crescita della propria carriera.

Champions e nuove risorse: la spinta decisiva

L’accesso della Lazio alla prossima edizione della Champions League, che garantirà circa 50 milioni di euro di introiti, potrebbe fornire al club biancoceleste la spinta finanziaria necessaria per tornare concretamente all’assalto di Fotis Ioannidis. Se il Panathinaikos dovesse aprire alla cessione, i dirigenti capitolini sarebbero pronti a formulare un’offerta concreta.

L’ingaggio di Fotis Ioannidis rappresenterebbe un investimento strategico per ringiovanire il reparto offensivo della squadra e assicurare una maggiore profondità in vista degli impegni europei. Con la combinazione di disponibilità economica e volontà del giocatore, il trasferimento appare una possibilità sempre più concreta.

