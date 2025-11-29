Lazio su Insigne, avanti tutta: contatti avviati per il ritorno in Serie A

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 29 Novembre 2025

Insigne, il ritorno in Serie A prende forma

Il nome di Lorenzo Insigne torna con forza nel panorama della Serie A. Dopo la fine dell’esperienza al Toronto FC, l’ex capitano del Napoli è rimasto senza squadra in attesa della proposta giusta. Ora il scenario sembra cambiare. La Lazio di Maurizio Sarri, che conosce bene le qualità dell’attaccante dai tempi partenopei, sta valutando concretamente l’opportunità di riportarlo nel campionato italiano.

L’idea nasce da un’esigenza chiara: i biancocelesti hanno bisogno di ampliare le opzioni offensive senza gravare sul bilancio. In questo contesto, un profilo esperto e tecnicamente raffinato come Insigne rappresenterebbe una soluzione immediata e sostenibile. Il suo ingaggio a parametro zero, infatti, permetterebbe al club di muoversi con maggiore flessibilità.

I dettagli dell’operazione

Il giocatore avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia della Lazio. Le basi del possibile accordo sono state delineate: un contratto fino al 2027 con uno stipendio intorno a 1,2 milioni a stagione. Una cifra in linea con le attuali possibilità del club e con la volontà dell’esterno di rimettersi in gioco in un contesto competitivo.

Il rapporto consolidato tra Sarri e Insigne potrebbe facilitare l’operazione. L’allenatore ne apprezza creatività, intelligenza tattica e capacità di influire nei momenti decisivi. Ora resta da capire se la dirigenza biancoceleste deciderà di affondare il colpo, riportando in Italia uno dei talenti più riconoscibili dell’ultimo decennio.

