Lazio su Insigne, avanti tutta: contatti avviati per il ritorno in Serie A
Insigne, il ritorno in Serie A prende forma
Il nome di Lorenzo Insigne torna con forza nel panorama della Serie A. Dopo la fine dell’esperienza al Toronto FC, l’ex capitano del Napoli è rimasto senza squadra in attesa della proposta giusta. Ora il scenario sembra cambiare. La Lazio di Maurizio Sarri, che conosce bene le qualità dell’attaccante dai tempi partenopei, sta valutando concretamente l’opportunità di riportarlo nel campionato italiano.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
L’idea nasce da un’esigenza chiara: i biancocelesti hanno bisogno di ampliare le opzioni offensive senza gravare sul bilancio. In questo contesto, un profilo esperto e tecnicamente raffinato come Insigne rappresenterebbe una soluzione immediata e sostenibile. Il suo ingaggio a parametro zero, infatti, permetterebbe al club di muoversi con maggiore flessibilità.
I dettagli dell’operazione
Il giocatore avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia della Lazio. Le basi del possibile accordo sono state delineate: un contratto fino al 2027 con uno stipendio intorno a 1,2 milioni a stagione. Una cifra in linea con le attuali possibilità del club e con la volontà dell’esterno di rimettersi in gioco in un contesto competitivo.
Il rapporto consolidato tra Sarri e Insigne potrebbe facilitare l’operazione. L’allenatore ne apprezza creatività, intelligenza tattica e capacità di influire nei momenti decisivi. Ora resta da capire se la dirigenza biancoceleste deciderà di affondare il colpo, riportando in Italia uno dei talenti più riconoscibili dell’ultimo decennio.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League