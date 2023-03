Su Davide Frattesi c’è anche la Lazio. Come riportato da “Il Messaggero“, il club biancoceleste starebbe lavorando in segreto da diversi mesi sul centrocampista del Sassuolo. Tanto è vero che il Presidente Claudio Lotito avrebbe avuto diversi incontri con Giuseppe Riso, agente del giocatore, l’ultimo poche settimane fa.

LAZIO SU FRATTESI: IL SASSUOLO CHIEDE 30 MILIONI DI EURO

Nonostante gli incontri col procuratore riguardassero ufficialmente il rinnovo del contratto di Danilo Cataldi, nella chiacchierata è stato fatto anche il nome di Frattesi, giocatore che peraltro piace a Sarri e che per caratteristiche si sposerebbe bene con il gioco del tecnico toscano. Gli ostacoli da superare per la Lazio sono due: la concorrenza e la richiesta del Sassuolo.

Sul giocatore, infatti, è ormai noto l’interesse della Roma, che ha più volte cercato di riportare il ragazzo nella Capitale, ma occhio anche ai monitoraggi di Juventus ed Inter. Il Sassuolo, ma non è una novità, è bottega abbastanza cara, e per Frattesi Carnevali non si è mai discostato da una base di partenza di almeno 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: