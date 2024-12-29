Lazio su Fazzini: operazione da 15 milioni, Castrovilli in uscita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Dicembre 2024

La Lazio accelera per assicurarsi Jacopo Fazzini, talentuoso centrocampista classe 2003 dell’Empoli. Il club biancoceleste punta a chiudere l’operazione con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro. Fazzini, che ha già collezionato nove presenze in Serie A in questa stagione, è rientrato da poco da un infortunio muscolare, ma è considerato una pedina preziosa per il tecnico Baroni sia in mediana che sulla trequarti.

Un reparto in difficoltà

L’addio di Cataldi nel mercato estivo e il recente infortunio di Vecino (lesione muscolare con un recupero stimato in 40 giorni) hanno indebolito il centrocampo della Lazio. Inoltre, l’arrivo di Castrovilli non ha portato i risultati sperati: i dubbi sul pieno recupero dell’ex viola potrebbero spingerlo verso un addio già a gennaio.

Castrovilli verso la cessione

Castrovilli, acquistato per dare solidità e creatività al centrocampo, non ha convinto, e la Lazio sta valutando una sua cessione nella finestra di mercato invernale. L’arrivo di Fazzini, giovane e versatile, potrebbe risolvere parte delle problematiche numeriche e qualitative del reparto biancoceleste.

Le parole di Baroni e le necessità di mercato

Dopo la recente gara contro l’Atalanta, l’allenatore della Lazio ha sottolineato l’urgenza di rinforzare la rosa: “Credo che le difficoltà siano sotto gli occhi di tutti, ma sono orgoglioso del lavoro dei ragazzi e della loro compattezza. Il mercato? È necessario intervenire”.

Conclusioni

La Lazio è determinata a concludere l’affare Fazzini al più presto, assicurandosi un giovane di prospettiva per rinforzare un centrocampo in emergenza. Parallelamente, si lavora alla cessione di Castrovilli, per ottimizzare una rosa che deve ritrovare equilibrio e competitività.

