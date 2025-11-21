Lazio su Fagioli: idea prestito dalla Fiorentina per gennaio
Lazio valuta Nicolò Fagioli per il centrocampo
La Lazio sta studiando una nuova opportunità per rinforzare il proprio centrocampo e il nome sul tavolo è quello di Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da Radio Laziale, il ventiquattrenne sarebbe stato proposto al club biancoceleste nelle ultime ore. La dirigenza sta valutando con attenzione l’operazione, considerata interessante sia per prospettive tecniche sia per la formula ipotizzata.
Perché Fagioli può lasciare Firenze
Alla Fiorentina il minutaggio di Fagioli è stato finora limitato. In questa stagione ha raccolto otto presenze in Serie A, senza riuscire a ritagliarsi uno spazio continuativo. Con l’intenzione del club viola di intervenire sul reparto nella sessione di gennaio, una cessione in prestito diventerebbe un’opzione concreta. Il valore di mercato del centrocampista, stimato in 18 milioni di euro, rende l’operazione accessibile su base temporanea.
Il profilo che intriga la Lazio
La Lazio vede in Fagioli un profilo tecnico utile per elevare la qualità del palleggio. Le sue caratteristiche si sposerebbero con l’idea di gioco attuale e, allo stesso tempo, offrirebbero un’alternativa valida nei momenti chiave della stagione. Le sette presenze con la Nazionale italiana confermano la sua affidabilità in contesti competitivi.
Scenario per gennaio
Il prestito appare la strada più probabile. La Lazio sta monitorando gli sviluppi con attenzione e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, soprattutto se la Fiorentina accelererà sulle entrate a centrocampo. L’operazione è appena iniziata, ma il profilo di Fagioli è già uno dei più discussi a Formello.
