LAZIO SU DE KETELAERE – Non è certo che il prossimo anno Sergej Milinkovic-Savic vesta ancora la maglia della Lazio. Per la mezzala serba potrebbe essere giunto il momento di cambiare maglia.

Diversi club sarebbero sulle sue tracce. Tra questi anche il PSG. Nel caso di cessione, Tare avrebbe già in mente il nome del sostituto.

LAZIO SU DE KETELAERE

LAZIO SU DE KETELAERE – Il nome sarebbe quello di Charles De Ketelaere, classe 2001 e in forza al Bruges.

Scrive “La Gazzetta dello Sport“: “La sua evoluzione tattica, curiosamente, è simile proprio a quella di Milinkovic, che arrivò alla Lazio nel 2015 più per fare il trequartista che non la mezzala. Dopo un primo periodo di ambientamento il serbo è esploso in mezzo al campo. Anche De Ketelaere, già nel giro della nazionale belga e valutato fra i 20 e i 25 milioni dal Bruges, viene considerato dai dirigenti laziali il sostituto ideale. Prima però bisogna sistemare le uscite. Per la Lazio si tratta di un gioco a incastro“.

LEGGI ANCHE: