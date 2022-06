LAZIO SU CARNESECCHI – La Lazio e il tecnico Maurizio Sarri hanno scelto il portiere della prossima stagione: si tratta di Carnesecchi, quest’anno protagonista con la maglia della Cremonese.

Il giovane estremo difensore, di proprietà dell’Atalanta, è al momento infortunato. Dovrebbe ricominciare a lavorare verso ottobre.

LAZIO SU CARNESECCHI – Questo il punto di “Calciomercato.com“: “Di sicuro l’offerta di 1,5 milioni per il prestito più 11 per l’obbligo di riscatto è stata ritenuta troppo bassa. La formula però potrebbe essere quella giusta e, magari, con l’inserimento di una percentuale sostanziosa su una futura rivendita, il prezzo potrebbe anche calare un pochino. Proprio su quest’ultimo punto pare infatti che si possa lavorare già nei prossimi giorni, per trovare un compromesso che soddisfi tutti“.

