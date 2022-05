LAZIO SU CAPUTO – Sarebbe sempre più vicino in casa Lazio l’arrivo del nuovo vice Immobile. Si tratterebbe di Francesco Caputo, ex Sassuolo che sta per concludere la sua prima stagione alla Sampdoria.

Le parti sarebbero molto vicine alla conclusione dell’accordo e della trattativa.

LAZIO SU CAPUTO

LAZIO SU CAPUTO – Riferisce infatti “Calciomercato.com“: “Un colpo perfetto, quello di Igli Tare, una volta che gli ultimi dettagli saranno sistemati. Il numero 9, che nella stagione in corso sta vestendo la maglietta della Sampdoria, è dall’annata 2012-2013 che va in doppia cifra. Un rendimento molto costante, che rende il suo possibile acquisto, nonostante l’età, un usato sicuro. Il nativo di Altamura, inoltre, non avrà problemi ad accettare un ruolo più marginale in rosa, essendo l’esperienza più importante della sua carriera“.

