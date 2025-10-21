Lazio su Aaron Martin: il terzino del Genoa nel mirino biancoceleste

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La Lazio guarda al mercato per rinforzare la difesa

La Lazio ha puntato i riflettori su Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa, come possibile rinforzo in vista della prossima finestra di calciomercato. Il club biancoceleste, sotto la guida di Maurizio Sarri, cerca un profilo affidabile e pronto a garantire equilibrio e spinta sulla corsia mancina.

Profilo tecnico e valore di mercato

Classe 1997, lo spagnolo Aaron Martin è arrivato in Serie A portando con sé solidità difensiva e una buona propensione offensiva. Dopo una stagione convincente con il Genoa, il suo rendimento non è passato inosservato agli occhi della dirigenza laziale. Secondo i dati di Transfermarkt, il suo valore di mercato attuale è di circa 6,5 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per le casse del club capitolino.

Un obiettivo per rafforzare la fascia sinistra

L’obiettivo della Lazio è aumentare la competitività interna e garantire alternative di livello per un ruolo che negli ultimi mesi ha mostrato qualche lacuna. La trattativa non è ancora formalmente avviata, ma i contatti preliminari sarebbero già stati stabiliti.

Strategia biancoceleste in evoluzione

Il mercato dei terzini resta una priorità per la Lazio, che valuta anche altri profili internazionali; tuttavia, Aaron Martin rappresenta oggi una pista concreta e compatibile con la filosofia tattica di Sarri, basata su intensità, equilibrio e fraseggi brevi.

LEGGI ANCHE: