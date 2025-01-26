Lazio su Aaron Anselmino: rinforzo giovane dal Chelsea?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Gennaio 2025 · Aggiornato il 26 Gennaio 2025

La Lazio sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo puntando su Aaron Anselmino, giovane difensore centrale classe 2005, attualmente in forza al Chelsea. Acquistato dai londinesi dal Boca Juniors per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Anselmino rappresenta uno dei prospetti più promettenti del panorama internazionale.

Il trasferimento lampo a Londra e i vincoli di mercato

Inizialmente, l’intenzione del Chelsea era quella di lasciare Anselmino in prestito in Argentina fino a giugno, ma il club inglese ha accelerato il suo trasferimento a Londra. Tuttavia, l’utilizzo già completo degli slot dedicati ai prestiti temporanei da parte del Chelsea sta complicando la possibilità di cedere il giocatore alla Lazio con questa formula.

Le soluzioni alternative della Lazio

Per superare l’impasse, la Lazio sta valutando la possibilità di acquisire Anselmino a titolo gratuito, con l’inserimento di bonus legati alle sue prestazioni future. Questa strategia conferma la volontà del club capitolino di costruire una rete di relazioni con il Chelsea, sfruttando l’accesso a giovani talenti per rinforzare la propria rosa.

Una strategia che guarda al futuro

L’interesse per Anselmino segue il fallito tentativo di assicurarsi Renato Veiga, che ha scelto di trasferirsi alla Juventus in prestito. Questo dimostra come la Lazio stia adottando una politica mirata a investire su giovani promesse, creando un progetto a lungo termine che punta alla crescita qualitativa del team.

Un’opportunità di crescita per entrambe le parti

L’arrivo di Aaron Anselmino potrebbe rappresentare un passo importante per la Lazio, consentendo al club di inserire un giovane di prospettiva nel proprio organico, mentre per il giocatore sarebbe un’occasione per accumulare esperienza in un campionato competitivo come la Serie A. Ora resta da vedere se le negoziazioni riusciranno a portare alla conclusione dell’accordo.

