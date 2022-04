LAZIO STRAKOSHA SERGIO RICO – Uno dei rinforzi obbligati che la Lazio dovrà regalare a Maurizio Sarri nel prossimo mercato sarà molto probabilmente un nuovo portiere. Se Reina è già certo dell’addio, la dirigenza biancoceleste proverà in questi ultimi mesi a trattenere Strakosha, in scadenza di contratto a Giugno. Tare, intanto, sta già valutando anche altri profili.

LAZIO, STRAKOSHA VERSO L’ADDIO: PER IL SOSTITUTO PIACE SERGIO RICO

Secondo “La Gazzetta dello Sport“, uno dei nomi in pole come possibile nuovo portiere della Lazio è Sergio Rico. Il portiere spagnolo è di proprietà del Psg, ma attualmente in prestito al Maiorca. Il club parigino, vista l’abbondanza nel ruolo, vorrebbe cedere lo spagnolo, magari anche nuovamente in prestito.

Possibile testimonial dell’arrivo di Sergio Rico alla Lazio potrebbe essere Luis Alberto. I due, infatti, sono grandi amici da molti anni, come dimostra il selfie scattato ieri dal centrocampista, proprio insieme al portiere nel giorno di Pasqua.

