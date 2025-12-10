Lazio, stop non breve per Isaksen: il comunicato

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 10 Dicembre 2025

lazio stop Isaksen – L’inizio di stagione della Lazio è stato molto complesso: i biancocelesti sono partiti malissimo in campionato e l’infermeria non sta aiutando sicuramente il tecnico Maurizio Sarri. Isaksen, autore del gol contro il bologna nella partita terminata per 1-1, ha rimediato un infortunio muscolare e come riportato dal sito ufficiale dei biancocelesti lo stop sarà lungo.

I tempi

Il 2025 del danese potrebbe essere terminato in anticipo. Dopo lo stop durante l’ultimo match si attendevano solamente gli esiti degli esami strumentali; si parla di una distrazione a carico dell’adduttore destro. I tempi di recupero sono solitamente di un mesetto circa, il rientro è previsto per il 2026. Non una buona notizia per Sarri che perde così uno dei calciatori più in forma: quale soluzione verrà adottata per sostituirlo al meglio?

Il comunicato ufficiale

Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.