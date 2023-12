LAZIO, SPUNTA IL NOME DI CANDREVA PER IL MERCATO INVERNALE – La Lazio ha messo nel mirino Antonio Candreva. I recenti infortuni hanno fatto risuonare le sirene d’allarme a Formello, aprendo la pista che porta all’ex conoscenza biancoceleste.

Candreva non pare risentire dell’età che avanza. Fin qui, l’esterno della Salernitana ha collezionato 16 presenze condite da 4 gol e 4 assist. Classe e corsa di un 20enne, Sarri ha individuato nell’ex Lazio e Inter il profilo adatto per colmare le pesanti assenze di Immobile e Luis Alberto. L’arrivo di Candreva sull’out di destra consentirebbe al tecnico dei biancocelesti di schierare Felipe Anderson come punta. L’alternanza tra il brasiliano e Castellanos permetterebbe alla formazione biancoceleste di avere un attaccante da destinare al campionato e uno alla Champions League.

Il nome di Candreva lascia il dubbio: romantico ritorno o semplice suggestione? Solo il mercato alle porte risolverà ogni interrogativo.

