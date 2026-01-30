Lazio, spunta Frattesi per il centrocampo: l’Inter fissa il prezzo

Foto © Stefano D’Ofiizi

La Lazio è alla continua ricerca di rinforzi a centrocampo. l’arrivo di Taylor dall’Ajax non è infatti un rinforzo, vista la partenza di un perno come Guendouzi e Daniel Maldini è stato provato in allenamento da Maurizio Sarri come falso 9 e difficilmente lo vedremo arretrato nel ruolo di mezz’ala. I biancocelesti hanno l’intenzione di regalare un innesto di qualità in mezzo al campo per risollevare le sorti della squadra e dare una scossa all’ambiente in piena protesta, come dimostrato dalla pesante assenza dei tifosi allo stadio nel match di stasera contro il Genoa.

LAZIO, SOGNO FRATTESI A CENTROCAMPO: L’INTER CHIEDE 25 MILIONI

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche la Lazio si sarebbe inserita nella lista delle pretendenti per Davide Frattesi in uscita dall’Inter. L’ex Sassuolo è nel mirino di diversi club, come Fenerbahce, Nottingham Forest e Juventus di Luciano Spalletti, il quale gradirebbe molto il profilo con le caratteristiche di inserimento del nerazzurro.

L’Inter avrebbe aperto al trasferimento, soprattutto considerando il rientro di un pilastro come Calhanoglu che è sempre più vicino e un Andy Diouf che si sta finalmente mettendo in mostra, come dimostrato dal gol in Champions contro il Borussia Dortmund. La Lazio prepara un’offerta di circa 25 milioni di euro per riportare Frattesi nella Capitale, dove il giocatore è cresciuto militando nelle giovanili sia del club biancoceleste, sia della Roma. L’Inter, tuttavia, non intende fare sconti e resta ferma sulla sua valutazione di 35 milioni.

