Lazio, spunta Arnau Martinez del Girona per la difesa: i dettagli

La Lazio è nel pieno della sua rivoluzione e sta cercando di regalare a Maurizio Sarri dei giocatori in grado di provare a riportare la squadra in zona Europa. L’ultima idea del club biancoceleste per la difesa si chiama Arnau Martinez: lo spagnolo, in forza al Girona, è stato già vicino a lasciare la Spagna la scorsa estate, quando Milan e Marsiglia stavano seriamente pensando di ingaggiarlo. Poi i rossoneri optarono per altri profili, mentre i francesi puntarono tutto su Pavard.

LAZIO: CHI È ARNAU MARTINEZ, IL NUOVO NOME PER LA FASCIA DESTRA E NON SOLO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti avrebbero allacciato i contatti con il Girona per iniziare a sondare il terreno. Arnau Martinez ha una clausola rescissoria di 14 milioni di euro, ma i biancocelesti vorrebbero trattare con il club biancorosso per provare a strapparlo ad una cifra più bassa, facendo forza sulla scadenza del contratto dello spagnolo che è fissata per giugno 2027.

Con 18 presenze e 1 gol e un 1 assist all’attivo, una delle più grandi qualità di Arnau Martinez è sicuramente la duttilità: il suo ruolo principale è il terzino destro, ma in carriera è stato schierato sia come esterno destro, come difensore centrale e addirittura mezz’ala. Un jolly che potrebbe far più che comodo a Maurizio Sarri, il quale attende rinforzi all’altezza dal mercato per dare un senso alla stagione biancoceleste e quanto meno provare a centrare un piazzamento europeo.

