Lazio, soluzione Giovane: sondaggio; Roma e Atalanta sono in pole

Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona, avrebbe ricevuto un sondaggio dalla Lazio; Roma e Atalanta…

LAZIO GIOVANE ROMA ATALANTA – Giovane Santana do Nascimento rappresenta una di quella sorprese da strappare immediatamente alla concorrenza. L’intuizione dell’Hellas Verona di condurre il brasiliano in Italia con la formula a parametro zero si sta rivelando già più che remunerativa in relazione alle ultime notizie di mercato che gravitano intorno al classe 2003. Secondo quanto riferito da SkySport, la Lazio di Claudio Lotito avrebbe effettuato un sondaggio per comprendere costi e fattibilità del colpo già nel corso della sessione invernale incontrando un primo veto, tuttavia, da parte di Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste avrebbe espresso l’esigenza di ricevere in dono dal mercato invernale un calciatore con caratteristiche tecniche differenti rispetto quelle espresse da Giovane. Così, Roma e Atalanta potrebbero ritrovare terreno fertile per sondare la disponibilità dell’Hellas a privarsi del proprio gioiello già nel corso della sessione invernale. Eventualità resa possibile a fronte di un esborso di 15 milioni di euro, prezzo con il quale la società scaligera potrebbe vacillare dinnanzi alle big di Serie A.

Hellas Verona, scommessa vinta con Giovane: Lazio, Atalanta e Roma tentano il colpo grosso

In particolare, i giallorossi potrebbero optare per affondare il colpo Giovane nel caso in cui non dovessero sbloccarsi le trattative – già ampiamente impostate, ma attualmente in stallo – per Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, attaccante tornato sulla wish list del Milan già per gennaio. A quel punto il profilo di Giovane Santana Do Nascimento, 3 reti e 4 assist nelle prime 17 giornate di Serie A, risulterebbe centrale nelle scelte giallorosse di inizio anno. A Bergamo, intanto, Raffaele Palladino attende nuovi rinforzi per rilanciare le ambizioni europee e la stessa Dea si metterebbe in fila per un obiettivo di mercato che tanto fa gola alle grandi del nostro campionato.