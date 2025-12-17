Lazio, situazione calciomercato complessa

Lazio calciomercato – Il periodo ci calciomercato estivo per la Lazio è stato un disastro. I biancocelesti non hanno potuto mettere a segno nessun colpo in entrata e Sarri si è dovuto adeguare ai calciatori presenti in rosa, la situazione in vista di gennaio è cambiata? La Gazzetta Dello Sport ha fornito alcune indicazioni a riguardo.

La data

Il 20 dicembre sarà il giorno in cui si decideranno le sorti della Lazio in vista di gennaio. L’ultima riunione della nuova Commissione di vigilanza sui conti delle squadre professionistiche stabilirà i nuovi parametri economici da rispettare e quali club potranno quindi operare (e in quale modo) sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni il club biancoceleste è in bilico anche se la dirigenza è ottimista; il rischio però è quello di dover operare sul mercato a saldo zero. Insomma Lotito dovrebbe prima cedere qualcuno in rosa per far entrare i calciatori richiesti da Sarri: tre sono gli acquisti richiesti dal tecnico toscano, a breve si capirà se i suoi desideri potranno diventare realtà.

Le parole di Lotito

Di seguito le brevi dichiarazioni rilasciate dal presidente Claudio Lotito sulla questione: “Ho presentato i conti, ora deciderà la Commissione sui bilanci. Siamo fiduciosi che potremo fare mercato senza problemi“.