LAZIO, SIRENE ARABE PER IMMOBILE – L’Arabia tenta Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, dopo esser stato molto vicino ai soldi degli sceicchi durante la scorsa sessione estiva di mercato, torna a sentire le sirene arabe. Il no alla Saudi Pro League era arrivato dopo riflessioni e attente analisi.

Le principali motivazioni che avevano spinto il bomber della Lazio a restare nella Capitale erano la Champions e la conquista di una maglia azzurra per l’Europeo del 2024. Tuttavia, dopo la competizione della prossima estate, le strade di Ciro e della Lazio potrebbero separarsi.

LAZIO, SIRENE ARABE PER IMMOBILE

Immobile ha lasciato un segno indelebile nella storia del club biancoceleste, infrangendo record e segnando caterve di gol. A 34 anni è tempo di pensione. La domanda è una: ad oggi, se non in Arabia, dove ci si può trasferire per gonfiare il portafoglio giocando ancora 2 o 3 anni? La risposta è una sola e porta dritta tra gli altissimi grattacieli e i petroldollari degli sceicchi. Le sirene arabe tentano Immobile, pronto a gonfiare la rete nella Saudi Pro League.

OLTRE A “LAZIO, SIRENE ARABE PER IMMOBILE ” LEGGI ANCHE.