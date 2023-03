LAZIO RINNOVO ROMERO – Luka Romero è da molti considerato uno dei migliori prospetti al livello mondiale. 19 anni il prossimo Novembre, l’argentino della Lazio ha avuto qualche occasione in più per mettersi in mostra in questa stagione, ma non ancora abbastanza da poter essere considerato un giocatore inserito a pieno nelle rotazioni di Maurizio Sarri.

LAZIO, SI TRATTA PER IL RINNOVO DI ROMERO: LA SITUAZIONE

Nonostante ciò la Lazio è convinta di avere in casa un ragazzo di grande qualità, motivo per cui il club biancoceleste tratterà presto il rinnovo del contratto, in scadenza a Giugno. I primi colloqui degli scorsi mesi con l’agente Ramadani non avevano dato esito particolarmente positivo, soprattutto per via delle alte richieste in termini di commissioni del procuratore.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Ramadani è ora pronto a rivedere al ribasso quei 5 milioni di euro richiesti inizialmente, cercando così di arrivare ad una soluzione. Il giocatore, intanto, è chiamato a dimostrare da qui a fine stagione di poter essere qualcosa di più di una semplice comparsa nella rosa della Lazio, magari a cominciare dalla gara col Monza, che per il giovane argentino rievoca dolci ricordi, visto il gol vittoria segnato nella gara di andata dello scorso Novembre.

