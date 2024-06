Lazio Greenwood – La Lazio cerca il colpo grosso per riaccendere gli animi della tifoseria dopo l’ultima stagione tormentata. Come riporta Gianluca Di Marzio è iniziata la trattativa con il Manchester United per arrivare all’attaccante Mason Greenwood.

Valutazione – L’idea della Lazio è quella di acquistare l’inglese per sostituire il partente Felipe Anderson. La trattativa sarà molto complessa: il Manchester United richiede circa 30 milioni di sterline mentre la prima offerta della Lazio è stata di 20 milioni più il 50% del ricavato sulla futura vendita: offerta prontamente rifiutata, ma Greenwood gradisce la destinazione e si continuerà a trattare. Sul calciatore c’è anche la Juventus.

Lazio, si tratta per Greenwood

Storia – Dopo un inizio ottimo al Manchester United con 22 gol all’attivo il calciatore viene sospeso a causa di alcuni problemi giudiziari: dopo essere stato assolto si è trasferito in prestito al Getafe collezionando 8 gol in 33 presenze, un’ottimo bottino dato il periodo di stop forzato.

