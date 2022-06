LAZIO CARNESECCHI VICARIO – La Lazio è sempre alle prese con la priorità in questo momento, ovvero la ricerca del nuovo portiere. Dopo l’addio di Strakosha causa contratto non rinnovato, in rosa è rimasto solo Pepe Reina, che continuerà ad essere il secondo al fianco del prossimo titolare. Fino a poche ora fa, il favorito era Carnesecchi, ma in pocho tempo è cambiato tutto.

LAZIO, SI RAFFREDDA CARNESECCHI: L’ALTERNATIVA E’ VICARIO

Questo perchè il portiere di proprietà dell’Atalanta ha subito un infortunio alla spalla. La Lazio, che aveva portato la trattativa in fase avanzata, vuole ora conoscere l’entità di questo infortunio. Anche perchè il ragazzo potrebbe operarsi in quanto non è nuovo a questo tipo di problema, e l’Aquila ha bisogno di garanzie da questo punto di vista.

E’ il motivo per cui si comincia a guardare a delle alternative, su tutte, come riporta Sky Sport, quella che porta a Guglielmo Vicario. Fresco di riscatto dell’Empoli, il futuro dell’ex Cagliari sarà quasi certamente lontano dalla Toscana, soprattutto per via della folta concorrenza intorno a lui. Oltre alla Lazio, Vicario piace anche a Napoli e Fiorentina, entrambe nella stessa situazione dei biancocelesti.

LEGGI ANCHE: