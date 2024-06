LAZIO STENGS FEYENOORD ISAKSEN – La Lazio prova a chiudere il colpo Calvin Stengs, ala del Feyenoord e da tempo nel mirino dei biancocelesti. In questa stagione il giocatore di 25 anni ha collezionato 33 presenze e 7 gol. Un importante aggiornamento lo fornisce Sportitalia.

Secondo cui l’operazione potrebbe chiudersi in qualsiasi momento per una cifra da 10 milioni più 2 di bonus, che il club olandese avrebbe già accetatto. Proprio oggi sarebbe in programma un nuovo incontro tra le due dirigenze.

LAZIO STENGS FEYENOORD ISAKSEN – La società di Rotterdam, già alla ricerca del sostituto di Stengs, avrebbe chiesto Gustav Isaksen, già cercato la scorsa estate prima dell’approdo del giocatore scandinavo nella Capitale.

