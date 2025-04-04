Lazio, si pensa al rinnovo di Vecino
LAZIO RINNOVO VECINO – Matias Vecino, trentatre anni, sta disputando la sua terza stagione con la maglia della Lazio. Da agosto ad oggi ha collezionato 13 presenze e 1 gol.
Il contratto che lega il centrocampista ai biancocelesti scade il prossimo 30 giugno. Ma la sua esperienza nella Capitale potrebbe continuare, nonostante gli accostamenti di questi mesi a diversi club esteri.
LAZIO RINNOVO VECINO – Come riferisce Il Messaggero, a breve dovrebbe esserci un contatto tra il suo agente Alessandro Lucci e il direttore sportivo del club Fabiani per discutere il possibile rinnovo. Perché il giocatore uruguaiano si troverebbe molto bene a Roma e la sua priorità sarebbe restare.
LEGGI ANCHE:
- Real Madrid su Enzo Fernandez: il Chelsea può lasciarlo partire
- Jadon Sancho: Roma e Lazio in corsa, Chelsea indeciso sul futuro
- Napoli accelera per Oumar Solet: duello con l’Inter per il difensore
- Zaniolo e la Fiorentina, riscatto lontano: la viola riflette sul futuro
- Tottenham punta Gustav Isaksen: offerta da oltre 40 milioni?
- Maxim De Cuyper, il Milan accelera: il Brugge fissa il prezzo
- Liverpool su Thuram: assalto al bomber dell’Inter
- Galatasaray sogna Osimhen: l’idea innovativa per l’acquisto
- Il Milan punta Morten Frendrup: duello con la Premier
- Colpo Chelsea: accordo con Quenda, arriva nel 2026
- Inter, occhi su Federico Gatti: il difensore nel mirino dei nerazzurri
- Tijjani Reijnders, obiettivo di mercato per United, City e Real
- Lucumí nel mirino dell’Atlético Madrid: possibile colpo per la difesa