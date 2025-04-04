Lazio, si pensa al rinnovo di Vecino

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Aprile 2025

LAZIO RINNOVO VECINO – Matias Vecino, trentatre anni, sta disputando la sua terza stagione con la maglia della Lazio. Da agosto ad oggi ha collezionato 13 presenze e 1 gol.

Il contratto che lega il centrocampista ai biancocelesti scade il prossimo 30 giugno. Ma la sua esperienza nella Capitale potrebbe continuare, nonostante gli accostamenti di questi mesi a diversi club esteri.

LAZIO RINNOVO VECINO – Come riferisce Il Messaggero, a breve dovrebbe esserci un contatto tra il suo agente Alessandro Lucci e il direttore sportivo del club Fabiani per discutere il possibile rinnovo. Perché il giocatore uruguaiano si troverebbe molto bene a Roma e la sua priorità sarebbe restare.

LEGGI ANCHE: