Lazio, si lavora ai rinnovi di Gila e Romagnoli: le ultime
Foto © Stefano D’Offizi
Grazie al via libera ottenuto dalla Commissione indipendente che vigila sui conti delle società di Serie A, la Lazio può concentrarsi sul mercato di gennaio e sui rinnovi dei propri giocatori chiave. Con le soli 11 reti incassate in 16 giornate, non si può dire che la coppia di difensori centrali Alessio Romagnoli e Mario Gila, non siano giocatori fondamentali per la squadra allenata da Maurizio Sarri e i loro rinnovi sono in cima all’agenda biancoceleste.
LAZIO, OBIETTIVO RINNOVO PER LA COPPIA GILA-ROMAGNOLI
Entrambi i centrali sono legati alla Lazio fino al 2027 e i biancocelesti hanno l’urgenza di estendere quanto prima la data di scadenza dei rispettivi contratti in modo da non perdere i propri giocatori ad un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore di mercato. La società capitolina non ha potuto iniziare le trattative precedentemente a causa del blocco del mercato: quest’ultimo infatti, non vieta solamente le operazioni di mercato in entrata, ma anche i rinnovi dei propri tesserati.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Oltre a “Lazio, si lavora ai rinnovi di Gila e Romagnoli: le ultime” leggi anche:
- Parma-Fiorentina, Cuesta: “Importante per entrambe, serve l’atteggiamento giusto”
- De Rossi: “Dispiace come sia finita a Roma; curioso del ritorno, sarà particolare”
- Juventus, idea Senesi per la difesa: primi segnali verso l’estate
- Lazio, Nuno Tavares verso l’Al-Ittihad: maxi offerta dall’Arabia
- Insigne alla Lazio, fumata bianca vicina: Sarri studia il nuovo ruolo
- Vlahovic, spunta una nuova pretendente: il Liverpool anticipa tutti
- Lazio, pericolo Taty: il Flamengo punta forte su Castellanos; le cifre
- Italia, Gattuso: “Lippi? Ho messo in pratica tante cose. Lo spirito…”
- Lazio, Zaccagni: “Sarri motivatore, i tifosi danno tanto, stiamo venendo fuori. La Nazionale…”
- “Furlani out”, quanti attacchi; e Cardinale cerca di liquidare Elliott
- Napoli-Bologna, Supercoppa agli azzurri: le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano
- Futuro Chukwueze: il Fulham pensa al riscatto, ma priorità al Milan