Lazio, si lavora ai rinnovi di Gila e Romagnoli: le ultime

Samuele Zarlenga
2 min
Mario Gila

Foto © Stefano D’Offizi

Grazie al via libera ottenuto dalla Commissione indipendente che vigila sui conti delle società di Serie A, la Lazio può concentrarsi sul mercato di gennaio e sui rinnovi dei propri giocatori chiave. Con le soli 11 reti incassate in 16 giornate, non si può dire che la coppia di difensori centrali Alessio Romagnoli e Mario Gila, non siano giocatori fondamentali per la squadra allenata da Maurizio Sarri e i loro rinnovi sono in cima all’agenda biancoceleste.

LAZIO, OBIETTIVO RINNOVO PER LA COPPIA GILA-ROMAGNOLI

Entrambi i centrali sono legati alla Lazio fino al 2027 e i biancocelesti hanno l’urgenza di estendere quanto prima la data di scadenza dei rispettivi contratti in modo da non perdere i propri giocatori ad un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore di mercato. La società capitolina non ha potuto iniziare le trattative precedentemente a causa del blocco del mercato: quest’ultimo infatti, non vieta solamente le operazioni di mercato in entrata, ma anche i rinnovi dei propri tesserati.

